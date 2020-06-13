台大校務會議周六（13日）登場，但因為台大學生會打算提案建立「校園轉型正義小組」的消息提前曝光，引發「是否要拆傅鐘」等爭議。周六上午8點多由校友組成的「捍衛校園自主聯盟」前往開會地點門口拉布條，一旁則有幾位學生舉標語對峙，雙方一度言語衝突。約莫9點15分學生們撤退。

1973年台大歷史系畢業的石文傑受訪表示，昨（12）日已經有3組人找他詢問「台大校友支持保留文物地景連署」事宜，顯示校友們都很關心這件事。台大學生會昨日說校務會議提案裡根本沒有「傅鐘」兩字，何來拆除？石文傑反駁，消息周三見報時台大學生會長、台大研究生協會會長受訪，大談傅鐘、傅斯年與轉型正義，周四新聞引發熱議時也不見學生們澄清或更正，周五再來說「校務會議提案裡又沒寫」，公然說謊。

1980年台大商學院畢業的王鎮東表示，傅斯年民國37年就出任台大校長，這不在總統蔡英文框架的「中華民國台灣」裡，因為「中華民國台灣」是民國38年才開始。傅斯年當年抗拒軍警入校園，還寫文章〈這樣的宋子文還能不離開嗎〉批評當時的行政院長，這樣的人維護學術自由、挑戰當權，卻被綠營鷹犬學生糟蹋，身為校友怎能不站出來？

(旺報 )