台灣第一位進入日本寶塚歌劇團研究生的知名舞蹈家曹金鈴侄孫女曹晶晶，以即興舞蹈在敦南誠品活動中一舞驚人，詢問度熱夏爆棚後，各方邀約不斷。

6月21日，曹晶晶將為藝術家李正輝畫展開幕舞一曲，特別挑選有氣質的現代舞，希望帶來濃郁的情緒與情感，「油畫和舞蹈都是藝術品。它不是一種制式，感覺到最真實，不一定要有答案。」小小年紀不簡單，已揣摩出大人的世界。

曹晶晶將為藝術家李正輝畫展開幕舞一曲，特別挑選有氣質的現代舞，希望帶來濃郁的情緒與情感，「油畫和舞蹈都是藝術品。

厲害的即興舞蹈是自學嗎？曹晶晶說，從小隨著各種流行音樂的播放跳個不停，就連媽媽都覺得自己這孩子應該是「過動兒」吧，跟著拍子亂幌，幌到八歲開始接觸街舞，「我媽媽覺得，小孩子一刻不停太累，去上課學舞，看晚上可不可以安睡一點。」

曹晶晶偶像是布蘭尼小甜甜和麥可・傑克森，雖然以一個十二歲的小女孩來說，可能不是很知道偶像曾經帶給粉絲的瘋狂，但是，衷心崇拜兩位偶像能唱能跳，舞蹈技巧並不輸給伴舞的專業舞者，有時候甚至還更強，真是太厲害了。

曹晶晶將為藝術家李正輝畫展開幕舞一曲，特別挑選有氣質的現代舞，希望帶來濃郁的情緒與情感，「油畫和舞蹈都是藝術品。

正式學舞後，曹晶晶對街舞產生了強大的興趣，上過很多不同風格的課程，一開始什麼都學，過了一陣子以後發現對女舞的風格例如jazz funk vogue wakking 特別喜歡，尤其著迷快拍子的Mr. Lady 舞團，目前已加入，成為最小的團員，參加過許多比賽，最遠去過成都，在舞團的鍛鍊之下，進步神速。

曹晶晶，以即興舞蹈在敦南誠品活動中一舞驚人，詢問度熱夏爆棚後，各方邀約不斷。

曹晶晶最厲害的是jazz funk 和wakking ，學得最久，基礎也最扎實，現代舞 urban 跟vouge 也持續的學習。去年，因為姑婆婆曹金鈴的慢慢薰陶，這位天份極高的小美女發現，其實現代舞不只可以改善各種舞蹈的基本動作，更是女舞中基礎的基礎。 經過一年的學習，漸漸也喜歡上了慢舞，在比較慢的節奏下跳舞，除了跳舞技巧要好之外，更需要情感上的呈現，需要一直不停的挑戰自己，想辦法把情緒表現在舞蹈上。

(寶島)