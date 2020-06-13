娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！寶島歌王昔遭傳失智；男偶像淪高層性奴；最美千金男友貼身互動助理；溫翠蘋揭離婚內幕。中時電子報娛樂為您追下去。

娛樂8點半》「寶島歌王」葉啟田，以《愛拚才會贏》一曲走紅歌壇，奠定台語歌王地位，不過事業高峰之際，卻捲入槍擊命案被判七年有期徒刑，「寶島歌王」頓時淪為階下囚，此外執意踏入政壇，不僅導致婚姻破裂，還負債上億，三年前更驚傳罹患失智症，大起大落的藝界人生，令人不勝唏噓。

日本知名娛樂公司「渡邊娛樂」旗下有許多知名藝人，像是中山秀征、志尊淳等人，近期卻遭爆出公司骨幹擔任常務的大澤剛，性騷擾旗下男團偶像成員，逼迫對方當性奴；兩人不倫關係持續數個月，男偶像被拍裸照和各種猥褻對話，最後被以雙倍薪水當補償，但大澤剛在公司仍有難以動搖的地位。

澳門賭王何鴻燊過世後，留下的妻小仍受到大眾關注，其中曾被譽為「全球最漂亮千金」的何超蓮感情生活常被放大檢視。何超蓮和男歌手吳克群交往4年分手後，在2019年4月認愛大陸男星竇驍，不時還會公開放閃；近期竇驍卻被拍到屢屢公然和女助理貼身互動。

TVBS歡樂台《女人我最大》邀請溫翠蘋及梁赫群來分享「12星座踩到什麼地雷就會放棄婚姻」。溫翠蘋和日籍前夫齊藤義行結婚3年就離婚，兩人所生女兒今年上大學，回想女兒剛出生時，前夫完全不喜歡小孩，有次一家三口出門，前夫太在意自己的車，當時8個月大的女兒在後座踢椅背，讓前夫很不開心，要小孩把鞋子脫掉，偏偏小孩一脫鞋就哭，讓溫翠蘋覺得「怎麼會有爸爸這麼不愛自己的小孩」。

(中時電子報)