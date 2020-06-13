1名高雄男子在交友軟體上結識少女，並以只要嘿咻就送「IPhone」為誘因，讓少女與他進行3次性關係，完事後還謊稱會加碼給錢，要少女持續跟他有更多次的活塞運動，然而卻對自己所說的IPhone和加碼完全無兌現，少女察覺後開始拒絕男子一切要求，不料男子卻以恐嚇方式並性侵少女，全案以對話紀錄、裸照、影片判定男子已違反少女意願，強制性交而進行判決。

據了解，男子透過交友軟體進而認識少女，並聲稱只要跟他嘿咻就送Iphone和金錢援助，然而少女如實赴約3次後，男子根本沒贈送IPhone給少女，卻還變本加厲向少女要求更多次活塞運動，雖少女曾從男子身上得到9000元，卻在事後被要求全數歸還。

少女因與男子有過多次活塞運動後，仍不見男子將IPhone拿出過，因此後續拒絕男子多次邀約。然而，男子卻逼迫女子將錢歸還，還不出就得繼續見面。少女因畏懼男子恐嚇言語，某日相約在摩鐵時，男子趁機迫使少女與自己進行床事，並強行拍攝裸照與性愛影片，還要求少女要對著鏡頭叫喊。

女子事後害怕告知家人，在家屬陪同下勇敢報警，警方根據少女提供的線索進而將男子逮捕歸案。法院審理時，以對話紀錄、裸照和影片判定男子已違反少女意願強制性交而判刑，社會局也依「兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第9款及第97條規定」，將男子姓名公布在網站上，以防其他人再次受騙。

(中時電子報)