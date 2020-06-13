韓國瑜12日卸下高雄市長一職不到24小時，他執政時期的圖騰立刻被換，速度之快令人超傻眼。高雄市府新聞局經營的臉書粉專「樂高雄」，原本LOGO是「LOVE高」，昨深夜被換回前市長陳菊主政時期的「彩帶高」。對此，不少網友喊，「換回熟悉的圖案了，高雄光榮感再現」，但粉專小編恐怕也要失業了。

彩帶高回歸粉絲頁，民進黨籍高雄市議員康裕成在粉專下留言，歡迎回來，終於讓我們等到了，還貼了一張淚崩表情貼圖。

上千網友紛紛留言，力挺換LOGO，「我喜歡這個高~活力充沛，熱情的高雄2」、「 好看多了，繽紛色彩多元化發展的高雄」、「彩帶高雄是高雄人的榮耀之一！」、「熟悉的高雄」、「 像一場夢一樣.…」。

不過，也有不少力挺韓國瑜的市民退讚了，還大酸「上書大人真機靈，風往哪邊吹，就往哪邊倒」、「超前部署」、「都已經搶到手了,有必要那麼急嗎？吃相如此難看」、「司馬昭一堆 一個一個出現！」、「兩個都不錯。另外登革熱也回來了」。

(中時電子報)