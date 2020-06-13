非裔佛洛伊德不幸遭白人警員不當執法以膝壓頸致死，引爆全美示威烽火遍地，警民衝突不斷，加上先前白宮執法人員對和平示威者動用催淚瓦斯，更點燃全國怒火。不過，美國總統川普11日表示，他回想起最初示威爆發地明尼亞波里斯市的國民兵對群眾動用催淚瓦斯時，真是一道「美麗風景」，更形容國民兵行動如同「刀切奶油」，根本就是探囊取物。

美國總統川普11日表示，當他看到最初示威爆發地明尼亞波里斯市的國民兵對群眾動用催淚瓦斯時，真是一道「美麗風景」。

美國總統川普11日表示，當他看到最初示威爆發地明尼亞波里斯市的國民兵對群眾動用催淚瓦斯時，真是一道「美麗風景」。

圖為一名參與「黑人的命也是命」示威者遭催淚瓦斯襲擊後，被迫用牛奶洗除催淚瓦斯。（美聯社）

據《華盛頓郵報》與英媒《都市報》報導，川普在德州道格拉斯市一場多為白人為主的保守派人士場合上，對於最初爆發示威的明尼蘇達州內的明尼亞波里斯市國民兵驅散群眾行動表示，「我永遠都不會忘記這一幕，當時國民兵們在路上排成一線，向前直驅。是的，那裏用了一些催淚瓦斯與其他東西，而群眾就散退了；到了傍晚結束時，那是一個很短的傍晚，一切都很好」。

川普還說，「這太神奇了，如同一切都停止，我永遠也忘不了這一幕。這或許不是最美麗的場景，但對我而言它是，只要你看到警察們從警局中衝出後那一幕」。對於當地警局遭燒毀，川普表示警察未能維持秩序不是他們的錯，「畢竟他們沒獲得允許，他們不被允許動所訓練的一切，才讓示威群眾掌握了一切，最終燒了警局」。

此外，對於呼籲停止給警察播款的聲浪，川普表示不會如此，「我們必須照顧我們的警察。他們在保護我們。如果能夠放手讓他們幹，他們能做得很好；雖然總會有一些老鼠屎，但這樣的人不多」。

(中時電子報)