光陽機車於6/12舉辦媒體餐會，會中由KYMCO執行長柯俊斌致詞，他提到，KYMCO長期倡議與民生、稅改相關的「貨物稅0%」，如今在各方奔走以及立委幫忙下，「調降貨物稅」終於提案完成一讀送交二讀。他表示衷心感謝政府與立委的一路支持，希望最終能順利達成「貨物稅0%」的目標。

立委高嘉瑜親臨會場，她表示政府應在政策上做出調整，適度減輕國人的負擔/圖片由業者提供

立法委員高嘉瑜也親臨會場，她表示自己的政見之一，就是調降貨物稅，隨著時代變遷，政府的政策也須做調整，因為機車已是生活必需品，而非奢侈品，應讓機車貨物稅與電動車僅保有小幅度差距，藉以減輕國人在購車上的負擔。

而針對油電平權議題，各地方政府對於燃油車與電動車在新購與汰舊換新方案的補助，已接近1:1，對於燃油車銷售來說是一項利多，預估2020年Q3、Q4，燃油車在整體銷售比將上看94%。

KYMCO市佔率持續排行第一，2020年持續朝向21連霸邁進/圖片由業者提供

會中也回顧了KYMCO上半年車市業績，2020年1-5月二輪車油電累計銷售達322,357輛台，較去年同期成長2.3%。而截至6/10日為止，KYMCO市佔率達37.9%，將挑戰年度銷售目標315,000台。

KYMCO為回饋消費者，即日起推加碼送好禮方案/圖片由業者提供

KYMCO為回饋消費者的長期支持，決定加碼送好禮，即日起至6/30日期間，購買七期暢銷車款Like、新名流、MANY110完成領牌，就送氣炸鍋乙台。席間KYMCO執行長柯俊斌也針對近期政府推行的「振興三倍券」做出回應，他表示：「身為機車領導品牌，一直以來KYMCO總是以實際行動響應政府，給予最高的支持，待政府政策7/15正式上路，KYMCO一定會跟上，並加倍回饋對消費者有利的方案。」

(中時電子報)