健保署宣布針對健保8類醫療特材差額給付訂上限金額，為民眾看緊荷包，卻引發醫界反彈。台北市長柯文哲13日表示，這應該被罵翻掉，「時中（指衛福部長陳時中）自己要逆轉了」，他都很想問是哪個白癡建議的？

民眾黨國家治理學院國政班今天下午將前往新北市金山，舉辦「核二除役與地方創生」座談，身兼黨主席的柯文哲早上搭車前面對醫材自付額上限惹議，他表示，這應該被罵翻掉了，「時中要自己要逆轉了吧」，不過，真實的世界本來就很多問題。

柯文哲指出，最大問題還是健保費，一年內最大問題是健保費，準備金要破產了，現行制度不改，健保費不可能不漲，但要改台灣滿意度這麼高的健保制度不容易。

當被問及是否贊成醫材自付額訂上限，柯文哲直言，「我都很想問是哪個白癡建議的？」

此外，高雄市長8月15日將舉辦補選，外界認為民進黨動作很快，民眾黨想自推人選恐怕來不及，柯文哲對此回應，這叫行政優勢，至於人選是否來得及，他僅說；「這是個好問題。」

(中時 )