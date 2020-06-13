行政院專案小組草擬「香港人道救援行動方案」，原規劃在11日行政院會提出，通過後立即實施。但有消息傳出，日前曝光的方案將由民進黨政府砸大錢安置來台接受「政治庇護」的香港人，所以遭到民意反彈。且相關「國安」審查、就業、保險等問題也未深入討論，因此被臨時喊停。11日的行政院會不會核定，陸委會也不會公佈相關內容。對此孫文學校總校長張亞中在臉書撰文，直言來台的多數都會是激進支持港獨者，恐將介入台灣內部的政治鬥爭，以下為其文章內容：

基本上來說，台灣社會是歡迎香港移民的，背後有情感、政治、法律因素。在情感上，都是中華民族一分子。在政治上，過去有共同的「反共」背景。在法理上，依照中華民國憲法，香港跟中國大陸一樣，都是中華民國主權範圍的一部分，只是目前治權不能及。為了區別港澳與大陸的不同，中華民國於上世紀90年代在《兩岸人民關係條例》外特別訂定了《港澳關係條例》。

依照這份《港澳關係條例》，香港民眾若要移民台灣，擁有比大陸民眾更寬鬆的條件。例如投資移民只需要600萬元新台幣，而且居住一年就可以經審查通過後取得身份證。相比之下，在這個條件上外國人需要4年時間，大陸民眾則需要6年時間。

儘管香港民眾移民台灣看起來方便，但來台的移民並不多，直到近三年開始多起來，總體維持在每年4000多人。2019年由於「修例風波」，申請人數才突破5000大關。今年1月到3月也有再上升現象，大約每個月維持申請人在600左右。

由於經濟移民條件很寬鬆，因此，蔡英文所提出對香港的「人道救援行動方案」是針對大陸通過「港版國安立法」後的方案，本質上是「庇護」或「政治移民」。但蔡英文不敢或不願用這些字眼。蔡英文的用詞是「支持香港人爭取民主自由的決心」，提供協助，以「讓他們來台灣居留、生活、工作」。

事實上，《港澳關係條例》是基於台灣人與港澳人都是中國人，而且港澳都是中華民國主權宣示範圍內的人民，因此才有特別優惠的待遇。蔡英文從來不承認自己是中國人，也認為「台灣已經是個主權獨立的國家」。因此，此次對香港的作為其實與《港澳關係條例》無關。

2014年「太陽花運動」以後，「港獨」分子開始向「台獨」學習如何鬥爭，「台獨」勢力也派員赴香港協助訓練如何抗議示威暴動，雙方在推動「反中」方面成為隊友。蔡英文在2019年以前，民調支持率很低，甚至遠遠低於其當時黨內對手賴清德。但是去年的「修例風波」事件，不僅讓蔡英文「撿到槍」，甚至可說是「撿到炮」。香港局勢越亂，越方便蔡英文兜售其「恐中、抗中、仇中」的意識形態。

隨著華盛頓與北京日益形成「全面對抗」狀態，蔡英文的「親美抗中」方針更需要香港的「亂」來添加柴火。正確地說，香港「反中」激進青年，是蔡英文能夠打敗對手賴清德、得到民進黨提名參選，進而最終贏得選舉的功臣之一。

因此，台灣社會對於香港亂局的關心是一回事，但是讓激進「港獨」分子來到台灣則是另一回事。蔡英文當然了解這一點，因此「修例風波」期間，即使多名「港獨」青年到台灣，希望蔡英文能夠提供政治協助，蔡英文皆僅表示口頭關心，但沒有實際作為，更不願視他們為「政治難民」。「港版國安立法」的消息披露後，美國方面的動作很大，蔡英文又已當選，因而也必須有些動作作為回饋，因而出台所謂的「香港人道救援行動方案」。

哪些人會離開香港呢？在北京眼中，當然是那些要「光復香港」、「時代革命」的「港獨」及激進分子，他們要的不是自由民主，而是「香港獨立」及「顛覆政權」；「港版國安法」實施後，外國勢力沒有了立足點，他們少了支撐，擔心被算賬，只能選擇離開香港。

那麼，又有哪些人會離港來台呢？應該是以參與激進行動的青年人居多。他們如果來台，等於失去了原有的「戰場」，香港特區政府應會很高興少了這些鬧事者。但他們在台灣能做什麼？這群離港者的習性及為了證明自己的存在意義，他們肯定會不甘寂寞，與「台獨」為伍，推動蔡英文與民進黨拉高「抗中」態勢，介入台灣內部的政治鬥爭和社會對抗。

所謂的「香港人道救援方案」，是蔡英文及民進黨在美國及「激進台獨」的壓力下所製定的，並沒有廣泛的民意基礎。對於大多數台灣民眾而言，或許同情，但不見得喜歡遷入的香港青年介入台灣的「家務事」。尤其是那些激進的政治運動分子，除非從此低調過日子，否則終究也會了解，兩岸關係難解的台灣並不是他們的「理想家園」，他們最終將不得不再次選擇離去。畢竟，美國等西方國家才是他們最想去的地方。

(中時 )