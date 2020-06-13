北京在連續兩天出現3例「來源不明」的本土新冠肺炎確診案例後，今(13)日又傳出新增6例本土病例。由於北京疫情有擴大趨勢，目前北京已關閉多處市場和社區，並採取多項措施避免感染繼續擴大。

《新京報》報導，大陸國家衛健委發布消息稱，6月12日0-24時，全國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例。其中，境外輸入病例5例，本土病例6例，而本土確診病例均在北京。

《ETtoday新聞雲》報導，這兩天北京也已通報3起確診病例，分別分佈在豐台區以及西城區。不過，這3人都稱，他們沒有接觸過外來人員，甚至長時間未離開北京，引起外界討論與關注。

此外，為了避免感染擴大，北京市政府關閉包括豐台區「新發地批發市場」在內的多處市場，並另設蔬菜、水果交易專區保障市場供應，同時暫停小學生復課，呼籲民眾不要群聚性用餐，並停止體育賽事舉辦。

(中時電子報)