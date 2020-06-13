據大陸國家衛健委數據，6月12日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例5例（天津1例，上海1例，廣東1例，海南1例，四川1例），本土病例6例，均在北京；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例2例，解除醫學觀察的密切接觸者635人，無重症病例。境外輸入現有確診病例66例（無重症病例），現有疑似病例1例。累計確診病例1808例，累計治癒出院病例1742例，無死亡病例。

截至6月12日24時，據31個省（自治區、直轄市）報告，現有確診病例74例（無重症病例），累計治癒出院病例78367例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83075例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者751383人，尚在醫學觀察的密切接觸者3197人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者7例（境外輸入5例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察13例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者98例（境外輸入48例）。

(中時 )