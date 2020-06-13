蔡衍明支持保釣行動引全球關注 曾登國際媒體頭版

2012年台灣史上最大護漁行動報導。

2012年台灣史上最大護漁行動報導。

2012年台日釣魚台爭議、衝突迎來高峰，民間對於「護漁」的聲浪強烈，南方澳的漁民希望能夠親自保釣，但卻礙於經費問題難伸手腳，而旺董蔡衍明表示自己身為宜蘭子弟，在這關鍵時刻必當伸出援手，便支援這次行動，讓百艘漁船可以在當年9月23日一同出海，造就這次「台灣史上最大的保釣行動」。此事更登上全球媒體頭版，聚焦關注。

蘇澳區漁會理事長陳春生當時曾指出，「這一趟是討公道！」除了要感謝各船長的支持、勇氣，更感謝有海巡隊當靠山，以及旺董蔡衍明出資，讓大家得以護漁。1970年曾有中國時報記者在島上插旗，此時的一通電話，讓費用不是問題，「讓我們去做、去衝，而且並非外界所猜測的，他從來沒有指揮我們。」

這次的保釣行動引來全世界的關注，歐、亞、美各大洲的主要新聞媒體都爭相報導，並以台日船艦互相追逐、噴水柱等衝突畫面登上頭版，接下來幾天更撰文報導分析；這次的保釣行動不僅沒有讓日本人小看我國上下一心的護漁決心，更告訴全世界，台灣與釣魚台那剪不斷、分不開的淵源關係。

(中時電子報)