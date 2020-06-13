美國聯準會（Fed）表示，受新冠肺炎疫情重創美國經濟與股市影響，今年首季美國家庭財富淨值季減5.6％，經季節調整後達110.79兆美元，創1950年代以來最大單季減幅紀錄。

這項刊登於Fed「資金流季報」（Flow od Funds）的數據，凸顯新冠疫情已經開始對全美經濟造成影響。美國經濟已在2月陷入衰退。

鑒於封鎖措施導致消費者減少支出與企業暫停投資，美國首季國內生產毛額（GDP）季增年率為負5％。經濟學家預期，第二季萎幅還會加劇，因為政府與企業在4月大舉裁減逾兩千萬名勞工。

Fed指出，首季美國家庭財富減少，主要來自直接及間接持有的企業證券價值暴減7.8兆美元。由於擔憂疫情擴散與其對美經濟衝擊，加上金融系統一度陷入嚴重流動性不足，導致道瓊工業指數首季急跌23％，重創家庭投資組合。

不過根據紐約大學經濟學教授沃爾夫（Edward Wolff）針對2016年的Fed資料進行分析發現，事實上美股的急跌急漲，並沒有受到太多美國民眾的關注。這主要是美國家庭擁有的約84％股票，其實多握在美國所得前10％的富豪手中。

Fed還表示，今年第一季家庭債務季增1％，為16.28兆美元。

同期，不計金融機構的企業債券締造有史來最大增幅，成長4.7％至16.81兆美元。由於銷售陡減與不確定性升高，促使企業趁利率處在低檔之際，大舉發債以建立現金緩衝。美國聯邦政府債券在首季也增加3.6％到19.74兆美元。

自從4月以來，美國財政部已經發出2,670億美元的紓困支票給將全美將近1.59億戶家庭。另外在疫情爆發期間，遭到解雇的員工每周還可領取600美元的失業津貼。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)