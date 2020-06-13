總統蔡英文12日出席台美首部「人才循環大聯盟計畫白皮書」發表會，她認為，全球供應鏈因疫情衝擊正在轉移，台灣已做好準備，要把握機會在未來全球供應鏈中扮演關鍵角色。面對這些挑戰和機會，台灣在人才培育上要特別強化「雙語能力」及「數位技能」，讓台灣人才在全球化時代，更具有脫穎而出的實力。

這是美國在台協會提出的「人才循環大聯盟」（TCA）倡議，並首次提出人才循環大聯盟計畫白皮書，包括蔡英文、AIT台北處長酈英傑、立法院長游錫堃、國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠等官員出席。

白皮書包含五大面向：「建立人才循環的國家級政策」、「促進國際學術交流」、「善用已身處台灣的外國人才」、「鼓勵新創人才的自由循環」、「增加台灣職場中女性的參與率」，並強調深化台灣人才的國際視野，以建立台美產業人才鏈結機制，並扶植台灣產業提升與數位轉型。

蔡英文表示，為了讓國際人才在台灣生活和工作更便利，政府正積極推動讓政府機關和銀行都可以使用英文溝通，並計劃設置金融人才的訓練中心，提升這方面的人才素質。

對於總統宣示將打造台灣為國際人才中心，工總也提出讓「台灣成為引進國際人才平台」的三建言：重建技職教育，降低學用落差、放寬專業人士來台法令，解決留學生兵役、盤點產業數位落差，建立數位經濟人才地圖，並培養數位經濟跨領域人才。

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(中時電子報)