大甲媽祖遶境，黑衣人又現身開打了！12日才創下史上最和平走過最驚險的一級戰區「民生地下道」，創下零搶轎，晚間駐轎南瑤宮，休息後出發，深夜走到中山路大村，卻又開打了，拿法器36名執士團，進行宮廟儀軌時，不慎與站在一旁觀看的路人擦撞，一群黑衣的男子便一湧衝上，追著鑾轎朝執士團毆打、叫囂，疑似藉機滋事，警方偵辦中。

大甲媽行經大村，黑衣人衝出，和鑾轎旁36執士團鬥毆。（摘自臉書黑色豪門企業／吳敏菁彰化傳真）

臉書《黑色豪門企業》13日凌晨上傳大甲媽鑾轎第一場架影片，影像中鑾轎行經大村鄉中山路段、保齡球館前停車場前，黑衣人糾眾鬥毆，同時，員林警分局勤務指揮中心也接到報案，立即調派線上巡邏人員及偵查隊副隊長等8人，但趕到現場，黑衣人已經散去。

大甲媽行經大村，黑衣人衝出，和鑾轎旁36執士團鬥毆。（摘自臉書黑色豪門企業／吳敏菁彰化傳真）

員林分局表示，依據影片所示，一群身著黑色衣服之年輕人，在大村大贏家保齡球館前聚集，跑步穿越馬路查看大甲媽祖遶境活動，後來又穿越馬路折返，此時大甲媽祖隨行之三十六執士隊伍中，看似有騷動情事發生。

大甲媽繞境「0暴力」破功！發生第一起黑衣人姿事。

警方調查，大甲媽祖隨行之三十六執士，在行進中因與民眾發生碰撞，而引發口角糾紛，分局目前已將相關涉案人員帶回依刑法第150條偵辦，強調，大甲媽祖遶境期間，對於任何的暴力行為，警方一定會依法究辦。

(中時電子報)