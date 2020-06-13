拓荒者明星後衛利拉德13日接受《GQ》專訪，談到NBA前往奧蘭多進行復賽期間，外界卻還在進行反種族歧視抗議的複雜心情，先前出現在波特蘭街頭抗議遊行當中的利拉德表示，「我當前的每一天，對我而言都是一種糾結，也很難專注。」

「我每天都在考慮這些，我沒法代表其他人，我只代表自己，這次抗議就是影響我狀態的事情，我賺了不少錢，也替親友做了很多事，」利拉德說，「我怎能全神貫注打球呢？我們復賽期間，外面正在發生更有意義的事，他們需要我們！」

其實利拉德的這番說法，無疑是在呼應籃網後衛厄文希望球員考慮不要參加復賽立場，就算拓荒者最後順利成為參加復賽的22隊之一，也有機會晉級季後賽，利拉德對於參加復賽，仍然抱持相當質疑的想法，特別是待在封閉環境的隱憂。

「我只是覺得一切都還未知，因為我們都會回歸，然後都待一起，卻不知道彼此去了哪裡，就算大家都說自己待在家裡，」利拉德說，「我們不知道哪些人在家狂歡，也不知道他們做過什麼，是否做了檢測，說到底集中比賽也是一種風險。」

(中時 )