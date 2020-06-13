1名郭姓男子騎機車載著愛犬到自己工作的早餐店，解下牽繩讓愛犬自由一下，未料毛小孩過於興奮衝上馬路，導致一名女騎士閃避不及當場摔車「犁田」，女方受傷後罹患憂鬱症導致無法正常工作憤而求償，法院判決郭男必須賠償120天價，讓不少寵物飼主聞言不敢置信。

據了解，郭姓男子騎乘機車載著愛犬到自己上班的早餐店備料，下車時解開牽繩想讓愛犬跟著自己進店，未料愛犬突然情緒興奮亂竄，在馬路上四處奔跑，女騎士當時騎著機車行經當地，看到突然竄出的狗想要閃避，卻失控摔車，造成全身多處受傷，傷勢好後，卻因為驚嚇過度導致輕微憂鬱，上班大受影響，因此要求賠償精神撫慰金、勞動能力損失等186萬元。

法院審理時，認為郭男並未善盡看管愛犬責任有重大疏失，經過車禍交通事故委員會鑑定，女騎士當時車速相當慢，且行駛在正常道路上，並為違規，但寵物犬因竄至道路上，嚴重影響用路人及駕駛安全導致車禍發生，若郭男能善盡管理責任，將不會造成事故發生，因此判賠120萬。

(中時電子報)