受新冠肺炎疫情影響，各地藝文演出沉潛近半年，隨著台灣疫情趨於穩定，2016年由台南發起，與嘉義縣、嘉義市及雲林縣共同策辦的「夏至藝術節」邁入第5年，今年自7月4日起開跑，迎接藝文重啟時刻，6月18日前購票可享早鳥優惠。

今年藝術節開幕活動－「藝術交陪」，7月11日將在新營文化中心盛大辦理，如果兒童劇團屆時將帶來趣味性、互動性十足的《噴火龍》，期間更有「花鹿路冰？室」市集，讓人放開買買買！「移動劇場」考量疫情影響，首次在雲林斗六水岸藝術園區和新營文化中心戶外辦理。

「夏至藝術節」節目類型橫跨戲劇、舞蹈、音樂、講座與工作坊等，今年自7月4日起開跑，規畫「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」與「藝初戲」等6大主題，一路不間斷演到9月初，期待大小朋友相偕來參加，讓藝術薰風與溫暖陪您度過暑假！

配合6月7日解封，藝術節特別推出早鳥優惠，6即日起至6月18日期間可享早鳥7折（《旅行的耳朵》8折）。此外，購買「夏至藝術節」任3場節目套票即享75折優惠，還可使用套票兌換券換得夏日涼風扇1把，填妥資料更有機會抽到飯店住宿卷！同一場演出購買4張票也享85折優惠，購票可洽兩廳院、年代售票系統或i-bon。

若你想念劇場的味道，「藝劇場」是最好選擇；搭起跨縣市店家與團隊交流橋樑的「藝間店」，邀您踏入一室清涼，聆聽那些鼓與弦的共鳴；還想再了解一點這些可口的藝文展演嗎？推薦一頭栽入「藝工隊」，在工作坊互動中收穫滿滿。首部雲嘉嘉營劇場共製、港台合作，將在今年9月全台首演的「藝初戲－皇都電姬」，邀您品味語言與歲月的厚重感。

「2020夏至藝術節」活動資訊

演出時間：2020年7月4日至9月6日

演出地點：新營文化中心演藝廳及廣場、嘉義市文化局音樂廳、嘉義縣表演藝術中心演藝廳、北港文化中心、斗六藝術水岸園區

六大主題：藝術交陪／移動劇場／藝劇場／藝初戲／藝間店／藝工隊

(中時 )