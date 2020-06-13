台積電董事長劉德音日前指出，如果沒有華為海思訂單，很多客戶能迅速填補空缺，果真一語成讖！台積電5奈米製程新增歐系大客戶恩智浦，恩智浦新一代高效能汽車平台，將採用台積電的5奈米製程，預計將在2021年交付首批5奈米製程樣品給恩智浦。

台積電表示，雙方已在16奈米製程合作多個成功設計，台積電與恩智浦擴大合作範圍，針對新一代汽車處理器打造5奈米系統單晶片（SoC）平台，進一步驅動汽車轉化為道路上的強大運算系統。透過採用台積電5奈米製程，恩智浦產品將解決多種功能和工作負載需求，包含聯網座艙、高效能網域控制器、自動駕駛、先進網路、混合推進控制與整合底盤管理。

台積電指出，5奈米製程技術是目前全球最先進的量產製程。恩智浦將採用台積電5奈米強效版製程（N5P），與前一代7奈米製程相較，其速度提升約20%，功耗降低約40%。

台積電今年5奈米製程客戶以蘋果、華為為主，但受到美國擴大對華為出口限制，台積電恐無法賣晶片給華為，所幸超微、高通等美系客戶，以及歐系半導體客戶恩智浦都能即時彌補華為訂單缺口。

(中時電子報)