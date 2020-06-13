烈嶼（小金門）潮間帶生態體驗。（縣府觀光處提供）

農試所滑草，洋溢親子同遊的樂趣。（縣府觀光處提供）

參加體驗者憑發票或收據，即可領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」1組。（縣府觀光處提供）

金門縣畜試所的動物餵食體驗。（縣府觀光處提供）

金門縣水試所看鱟，觀賞史前生物「灘地上的活化石」。（縣府觀光處提供）

參加體驗者憑發票或收據，即可領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」1組。（縣府觀光處提供）

金門暑假「親子嘉年華」活動7月1日精彩登場，縣府觀光處結合旅遊業者推出包括潮間帶生態體驗、賞鱟、滑草、彩繪風獅爺和水彈槍戰，從傳統聚落到大海一路走透透的系列遊程，全家人在國境以西的海上公園，留下夏日快樂行的足跡。

這項由縣府觀光處與旅遊業者精心規畫，7月1日至8月31日展開，以「親子嘉年華」為主題的活動，涵蓋金門的海、陸域遊憩資源，將景點的人文底蘊與大地自然生態做了完美結合，迎接遊客開心擁抱海洋，也體驗金門遊的知性之美。

在親子實作與場域體驗方面，今年特別規畫「一日農夫」、「DIY綁高粱掃帚」、「手作風獅爺紅龜粿」、「實境營區水彈槍射擊」、認識史前生物「灘地上的活化石」鱟、「官窯捏陶彩繪DIY 」、「潮間帶生態體驗」、「一條根香皂體驗」、「石頭蚵農體驗」、「彩繪風獅爺」、「古裝體驗」、「手作絹印水獺帆布袋」多采多姿的單元。參加體驗者憑發票或收據，即可領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」1組。

縣府觀光處長丁健剛說明，「親子嘉年華」是暑假遊金門的第1炮，除有公門部觀光資源「4所1園1廠」的升級版遊程外，更在民間業者的熱烈回響下，加入青創旅遊新亮點，與航空公司及各大旅行社攜手拚出島嶼觀光，金門行的好風光。相關活動內容可上〈金門親子嘉年華〉活動網址查詢。

(中時 )