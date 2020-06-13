電影《媽！我阿榮啦》由20年前的經典廣告「鐵牛運功散」改編，一支家喻戶曉的經典廣告，變奏成一部黑色懸疑推理電影，瞬間讓大家重回20年前的回憶，片中兩位演員段鈞豪和隆宸翰都從當年的偶像小鮮肉，晉升成了爸爸，段鈞豪稱這部片是他的「幸運星」，因為老婆就是在拍這部片時懷孕的，而隆宸翰則無法想像自己當年從「隆兄弟」唱唱跳跳的偶像時代，晉身到了奶爸時代。

「鐵牛運功散」廣告一播就是20年，廣告主角「阿榮」被笑稱是全台灣當最久的兵，而這支廣告變奏成了一部黑色懸疑推理電影，講述再過5天即將退伍的阿榮（徐愷 飾演），突然從惡夢中驚醒，失憶般的他想不起任何事，輔導長（段鈞豪 飾演）不讓他休假；醫護團的醫生宜君（楊小黎 飾演），說是來治療他的失憶症；菜鳥小林（紀殷澤 飾演），更不時以下犯上的挑釁攻擊他。阿榮打電話回家報平安，媽媽也叮嚀要他注意小人，令他百思不解…。隔天，阿榮再度驚醒，他發現一切變得更不尋常，每天都「卡到今」退不了伍。就在他真的以為衰到「卡到陰」的同時，一個絕大的謎團正等待著他去解開。

隆宸翰與老婆魏如萱交往六年，於兩年前結婚。（圖／翻攝自網路）

隆宸翰與老婆魏如萱兩年前迎來兒子Louis。（圖／翻攝自網路）

電影中楊小黎與隆宸翰同屬醫護團隊，完成同樣的目標而努力，不料隆宸翰卻被楊小黎發現另有目的，為阻止他的陰謀詭計，因而產生衝突，雙方大打出手，隆宸翰形容這次拍片，最困難的部分就是有武打戲，他直呼：「我都當爸爸了還要這樣打」，導演謝光誠憶起拍攝時表示：「兩位演員用盡了力氣對打，隆宸翰的手不小心被地上石塊割傷見血，而楊小黎也因為天氣太熱、穿得又多，中暑跑去廁所吐，實在對他們很抱歉。」更讚賞隆宸翰「對角色專業的投入，亦正亦邪的演出，增添許多戲劇張力與層次，讓人相當欽佩。」

段鈞豪兩年前和交往一年多的阿美族女神Gina登記結婚，也在今年迎來女兒。（圖／翻攝自網路）

段鈞豪相當疼愛自己的女兒，談到她滿是喜悅。（圖／翻攝自網路）

這次在片中飾演輔導長的段鈞豪，在片中是凶狠擔當，不時就要大吼大叫演出讓他直呼很舒壓，這部片也讓他視為「幸運之作」，他說：「因為老婆就是在這段期間懷孕的，那時候她有陪著我去拍戲的軍營，她就會問說『這裡是不是不乾淨？怎麼我一直想吐。』我就安慰她是因為妳懷孕，不然我在這裡開車顛簸我也快吐了。」

隆宸翰（左）和段鈞豪兩位爸爸談到小孩，都有說不完的話題。（攝影／焦正德）

段鈞豪這次拍戲遇到隆宸翰，直呼是「大前輩」，因為今年4月才當爸爸的段鈞豪，正在經歷女兒的成長期，碰到已經有1歲多大的兒子的隆宸翰，趕緊詢問帶小孩的秘訣，隆宸翰形容：「現在這時期真的很艱難，但小孩過了一歲，一切就會比較好了。」他也表示自己現在工作都有心態上的改變：「我現在常常戲拍一拍就會想到家裡的事情，會比較以家庭為重。」

段鈞豪在《媽！我阿榮啦》飾演輔導長。（圖／答人文創提供）

楊小黎、隆宸翰在片中大打出手，見血、中暑樣樣來。（圖／答人文創提供）

愛女心切的段鈞豪，無法掩飾與女兒互動的喜悅，常常在片中都要表現威嚴感的他承認，「我一開始很不習慣和小孩童言童語，後來發現我慢慢就習慣和女兒這樣，娃娃音去哄她也是必須，反正現在怎麼樣能讓她不哭，我就會去做。」段鈞豪更分享，「我近期有覺得一招對女兒很有用，就是我會唱一首我媽媽小時候哄我時會唱的歌，我發現她就會開始白眼、慢慢睡著，我想她之後也可以用這招傳承給她的小孩。」兩個爸爸充滿在帶小孩的喜悅中，也以不同面向表現在作品中。

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(中時電子報)