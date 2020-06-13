日本經紀公司「渡邊娛樂」旗下有不少知名藝人，最近日媒驚爆一名前男偶像A被公司47歲已婚常務董事大澤剛潛規則，對方睡了他還強拍裸照，事後更要A男當他女友，讓A男相當崩潰。網友則起底，A男似乎是「Mag!c Prince」的22歲前成員西岡健吾。

日媒最近爆料一名前偶像A男在退團前被高層大澤剛性騷擾醜聞，A男在2018年年底到2019年時計劃退團，被大澤剛以討論開會為由邀來家裡，卻遭性侵拍裸照，大澤剛後來還用香蕉、牛奶等性暗示符號羞辱A男，A男不勝其擾，卻意外發現酬勞從13萬日圓增加到30萬日圓，但加薪的部分金錢來源非渡邊娛樂，而是大澤剛的私人公司。

報導後來又指出，大澤剛不僅會邀A男來家中性侵，平時兩人搭車時，大澤剛還會將手伸進A男褲子裡性騷擾，甚至曾拉A男到廁所性侵、口交、指侵，行為相當大膽。事情爆發後，不少日本網友扮演線上柯南，根據A男出現臉被打碼的照片，猜測A男可能是「Mag!c Prince」去年退團的成員西岡健吾，但對此，西岡健吾方面暫無回應。

(中時電子報)