大甲媽12日創下史上最和平過民生地下道，緊接著來17點35分行經彰化市永安街126號前，執行維安員警和鎮瀾宮董事，就遭民眾施放鞭炮分別灼傷左手手肘及背部，警方徹夜搜證發現，揪出是李姓民眾所為，警方訊問後依公共危險罪移送彰化地方檢察署偵辦。
彰化警分局表示，依據現場執勤員警的蒐證錄影帶過濾，發現施放鞭炮為李姓民眾，警方通知說明，李表示為迎接媽祖鑾轎才放鞭炮，不知道為何鞭炮竟往兩旁炸射，才造成兩名執勤員警受傷。
警方訊問後全案將依公共危險罪移請臺灣彰化地方檢察署偵辦，另有關施放鞭炮行為有否違反相關規定，函請消防單位認定裁處。
施放鞭炮煙火會造成空氣汙染與人身安全危害，噪音更影響民眾生活安寧，彰化警察分局呼籲各宮廟、信眾參與遶境活動不要施放鞭炮，尤其晚上10點到隔日6點施放爆竹煙火行為，管制時間施放產生笛音或爆炸音之爆竹煙火，經消防單位勸導不聽者，會將現場鞭炮扣留或沒入外，並蒐證逕行舉發，切勿違反相關法令，亂放鞭炮，最高罰15萬元。
(中時 )
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