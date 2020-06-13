彰化縣警察局長方仰寧指示督察科股長許晉議前往慰問鞭炮炸傷員警。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽12日創下史上最和平過民生地下道，緊接著來17點35分行經彰化市永安街126號前，執行維安員警和鎮瀾宮董事，就遭民眾施放鞭炮分別灼傷左手手肘及背部，警方徹夜搜證發現，揪出是李姓民眾所為，警方訊問後依公共危險罪移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化警分局表示，依據現場執勤員警的蒐證錄影帶過濾，發現施放鞭炮為李姓民眾，警方通知說明，李表示為迎接媽祖鑾轎才放鞭炮，不知道為何鞭炮竟往兩旁炸射，才造成兩名執勤員警受傷。

警方訊問後全案將依公共危險罪移請臺灣彰化地方檢察署偵辦，另有關施放鞭炮行為有否違反相關規定，函請消防單位認定裁處。

施放鞭炮煙火會造成空氣汙染與人身安全危害，噪音更影響民眾生活安寧，彰化警察分局呼籲各宮廟、信眾參與遶境活動不要施放鞭炮，尤其晚上10點到隔日6點施放爆竹煙火行為，管制時間施放產生笛音或爆炸音之爆竹煙火，經消防單位勸導不聽者，會將現場鞭炮扣留或沒入外，並蒐證逕行舉發，切勿違反相關法令，亂放鞭炮，最高罰15萬元。

(中時 )