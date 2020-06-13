清華大學與世新大學陸生寄發電子郵件給行政院長蘇貞昌，希望能讓境外生群體分批入台，特別是讓應屆畢業生在6月底先入境，完成學業。（李侑珊翻攝）

境外生返台時間遲遲未定，清華大學與世新大學陸生寄發電子郵件給行政院長蘇貞昌，希望能讓境外生群體分批入台，特別是讓應屆畢業生在6月底先入境，完成學業，更籲請行政院儘快召開第二次跨部會議，討論並決定境外生入台時程。

以下是陸生信件全文：

尊敬的行政院院長 蘇貞昌先生，您好：

我們是一群即將畢業的陸生群體，在139天無法返台的最後，我們冒昧給您寫了這封信，請您傾聽我們的聲音。

我們有三點呼籲希望得到您的回應：

1.境外生群體分批入台，應屆畢業生群體先行入境。

2.讓應屆畢業生中比較著急的學生先行入境，並根據畢業生的來源地的疫情狀況，設定一般或更嚴格的防疫手段。如對疫情控制得很好的地區，可採取居家檢疫14 天；疫情相對趨緩的地區，可採取行前核酸檢測配合在台集中檢疫 14 天等更嚴格的防疫手段。

3. 籲請行政院儘快召開繼6月3日之後的第二次跨部會議，討論並決定境外生的入台之時程規畫。

根據我們對800名左右的陸生的調查，大家都很願意配合必要的防疫措施，並且大多數同學願意接受行前的核酸檢測證明的開具要求，校外更嚴格的隔離措施以及自費負擔隔離費用。

6月3日行政院跨部會議時，教育部提出境外生返台的相關規劃和時程安排，惜部會討論未達成共識。會後教育部、衛福部、交通部等多部門，均表示需要行政院進一步開會討論和決策此事。因此，在推動2萬5780名境外生學位生返台一事上，我們非常需要您的支持。

我們呼籲台灣在6月底讓境外應屆畢業生先行返台，不僅是因為台灣和境外生所在的區域疫情已經趨緩，不僅是因為即便經過兩個多月數萬人次入境，其中更經歷了數千外來移工入境的情況下，台灣本土也依然能維持零確診的強健防疫體系有目共睹，更是因為我們相信台灣政府對於境外生學生權益的重視與心頭的國際責任感。

我們相信台灣平等，開放，進步的價值觀。

我們希望得到您的支持！

陸生應屆畢業生群體

2020年6月12日

(旺報 )