黃偉哲帶路6條世界級遊程，圖為北門井仔腳天空之鏡。（黃俊瑋提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲帶路6條世界級遊程，圖為奇美博物館。(台南市觀光旅遊局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情趨緩，國內旅遊解封在即，安心旅遊將於7月1日上路，有別於部份縣市強調籌編預算額度搶客，台南市長黃偉哲一貫口吻「超前部署，絕不燒錢部署」，看準國內企業團體福委會每年編列員工旅遊預算，推出台南6條世界級遊程同時，更準備阿哲6大禮，200人以上團體來台南住3日2夜，就可以一次取得6大好禮。

6大好禮包括1.山上花園水道博物館、赤崁樓、安平古堡、億載金城、臺灣船園區，擇一免門票（價值100元）、2.虎頭埤風區免門票（價值80元）、3.古蹟特色商品（價值100元）、4.奇美博物館／十鼓／頑皮世界／江南度假村擇一免門票（價值逾300元）、5.團體行加贈台南在地導覽服務（價值2,000元）、6.團體行加贈企業獎勵晚宴安排台南藝文表演（價值10,000元）。

此外，台南城市隊配合振興券還會陸續推出更多專屬台南好康，黃偉哲強調，獎勵方案是這個城市對客人展現的待客之道，自己對台南優質旅遊充滿信心，他也對企業團體喊話：旅遊台南，最佳選擇。

台南市政府觀光旅遊局為迎接安心旅遊到來，3月起就籌組台南安心養生餐廳及安心旅宿的城市隊，讓旅客能吃、住都安心，並推動輔導設計包裝及行程規畫工作坊，提升觀光工廠及伴手禮業之國際競爭力、深化台南旅遊品質。

這次安心旅遊整合交通、古蹟、博物館、運河遊船等旅遊資源，展現台南深厚文化底蘊與觀光魅力，推出阿哲帶路6條世界級遊程，包括北門井仔腳天空之鏡、關子嶺溫泉水火同源、穿梭烏山頭時光水道、白堊龍崎月世界探險、奇美博物館驚奇之旅、6.古羅馬親水河樂廣場。

(中時 )