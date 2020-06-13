Bright在《只因我們天生一對》飾演高冷霸氣的校園男神。（LINE TV提供）

Win在《只因我們天生一對》為了拜託Sarawat假扮男友，還加入吉他社。（LINE TV提供)

愛不分性別，戲劇題材不限於男女感情，六月份是全球「同志驕傲月」，以自製BL劇《HIStory》系列引領風潮的LINE TV，廣納多元題材作品，含括台、韓、日、陸、泰、新加坡、動漫及電影等內容，本月主打「愛最大 突破性別限制愛到底」主題片單，打頭陣的韓國首部BL網劇、LINE TV全台獨播的《在你視線停留的地方》12日迎來大結局，由風靡全世界的泰國BL劇《只因我們天生一對》（假偶天成）接棒播出。

2020最受矚目的泰國校園BL劇《只因我們天生一對》描述男大生Tine（Win飾）遭到同性追求者Green死纏爛打，為了擺脫Green，他找上校園男神Sarawat假扮男友，甚至為此加入「Sarawat老婆群組」創造偶遇機會，Sarawat最終答應當「假男友」，而兩人隨著相處時間增加，感情逐漸升溫，竟假戲真做，這段「直男掰彎」的全過程，讓觀眾看了大呼：「好想談戀愛！」收服廣大劇迷，更直衝推特戲劇話題熱搜排行榜第一名。

主演Bright和Win因帥氣外表，被封為「顏值天花板」CP，短短4個月內人氣暴漲，Bright 今年6月IG粉絲數已衝破400萬人，Win也有300多萬人追蹤。外表纖瘦的Win接受媒體提問透露，為符合角色形象，靠運動、飲食調整，2個月內成功減重10公斤，他還說兩人合作前曾短暫碰面，起初認為Bright不容易親近，現在越來越熟悉，還會一起去運動，開玩笑說：「我沒想過我們有一天會這樣！」

Bright飾演高冷霸道的校園男神，直言與角色個性很相似，遇到喜歡的人會主動出擊，「如果有人追我，我反而會想要迴避，不知道怎麼面對。」有粉絲提問若在現實生活中，真的喜歡上Win，會怎麼追他？Bright說他不覺得Win喜歡人家追他，也不喜歡別人黏著他，「對他（Win）不能太主動，追他需要一些技巧和策略。」

韓國首部校園BL網劇《在你視線停留的地方》由曾參加選秀節目《Produce X 101》的韓基燦、演員張義秀主演，忠犬保鑣和富二代少爺設定掀起話題，本週五迎來大結局，這對「主僕CP」確認彼此心意前，遭好友告密「兩人在校園接吻」，泰周（韓基燦飾）被父親痛斥：「我不該養大你這傢伙的！」姜國也遭保鑣痛毆，最後泰周答應前往英國念書，離別前姜國深情告白泰周：「不知道從什麼時候開始，我就一直想抱著你，我喜歡你。」泰周則說：「怎麼能對著幾個小時後就要離開的人告白啊。」兩人都紅了眼眶，虐得觀眾直呼揪心。多年後兩人在日本重逢，再度確認彼此心意，姜國霸氣摟過泰周親吻，這場「湖畔之吻」超唯美，讓觀眾敲碗要後續。

製作單位透露，《在你視線停留的地方》電影版將於7月上映，與網劇版有25％的不同，原聲帶（OST）也會進行重製。LINE TV 6月22日起將開放一般會員觀看網劇版本，電影版預計7月上線，敬請期待。另有獨家好看，加入VIP不只能看無廣告高清版《只因我們天生一對》，還有VIP 周周贈點活動，熱門影展電影看到飽。

(中時 )