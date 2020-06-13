網友留言。（摘自批踢踢網頁）

健保署宣布將推出健保自費醫材上限新制，招來醫界的批評與反對。衛福部長陳時中昨更親上火線說明，稱此事有幕後黑手操縱，引起新一波討論。對此，網友感嘆，自費醫材訂上限的措施，使陳時中金身將破。

健保署日前公告的8類特材包括「人工水晶體」、「特殊材質生物組織心臟瓣膜」及「冠狀動脈塗藥支架」等，計24組、352項。健保署統計，目前國內使用健保特材差額民眾約13萬多人，訂金額上限後高達89％品項費用都須調降，預計8月1日上路。

沒想到此政策引發各界砲轟反彈，儘管請出近來因防疫成效而人氣大漲的陳時中出來說明背書，但沒料到陳時中竟質疑「爭議幕後有黑手操弄」，主要是相關利害者，使得雪球越滾越大，逼得總統蔡英文直接下令，要求陳時中與行政院長蘇貞昌好好研商。

對此，批踢踢網友表示，「醫界817還是會含淚投台灣價值黨啦，演戲而已，前面說跟陳時中無關的出來打球」、「推給基層，然後繼續造神，滿滿套路阿」、「再這樣下去，金身會破」、「陳想切割但發現切不掉」、「時中原形畢露」、「早就說陳時中是酷吏類型，風格似陳定南」、「醫生群想逆時鐘」、「一定轉了吧！連我朋友中的深綠鐵粉都在罵，這件事看來根本沒啥人挺政府」。

(中時電子報)