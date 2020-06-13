◎台東推星空國旅 向天文迷招手

後疫情新生活時代來臨，台東縣全力搶攻國內旅遊市場，在夏日強推7場「最美星空音樂會」，及為期51天的「熱氣球嘉年華會」，和8場「熱氣球光雕音樂會」，縣長饒慶鈴說，在疫情過後邀請大家「島內出國來台東」，身心靈都能放鬆。

◎豐原順水傳情 晝夜都吸睛

台中新景點！豐原水資源回收中心日前啟用，市府水利局特別打造公共藝術作品「順水傳情」，巨大的瓶中信斜立在中心前廣場，朝往八寶水圳匯流大排方向，呈現飲水思源之意，近來已吸引不少民眾拍照打卡。

◎十三行公園 尋寶沙坑藏古文明

北市府於八里區十三行文化公園增設兒童共融遊憩設施，包括共融式鞦韆、翹翹板、滑索，還有20公尺長的磨石子滑梯、7.6公尺高低差的滑草坡、藏有仿製「大坌坑陶片」考古主題的尋寶沙坑，成為北台灣第一座結合文化探索與環境地貌的兒童共融遊戲場。

◎七彩吊橋6/20開幕 南投推暢遊套票

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，即將於6月20日開幕，目前網路售票已逾1萬5000張，面對即將到來的觀光人潮，南投縣長林明溱表示，除在雙龍村規畫大型停車場及接駁區外，也將在水里火車站設接駁站，讓搭鐵道之旅連接七彩吊橋。

◎孔廟古風驅毒 海科館FUN粽玩

搶攻端午連假國旅市場，基隆陽明海洋文化藝術館依古法特製「防疫艾草包」，免費提供親子DIY體驗；國立海科館推出240元全區優惠套票，包括美人魚cosplay、實境探索解謎遊戲、海洋電影院及DIY體驗活動，台北孔廟則結合古人防疫智慧及端午節氣習俗，提前在13日推出一系列「古風驅毒法寶」體驗活動，邀民眾慶端午、享受防疫新生活。

(中時電子報)