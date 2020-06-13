Raul TOMAS 於冬季轉會窗回歸西甲（圖片來源︰達志影像）

【西甲足球】[阿拉維斯@皇家西班牙人][06/13(六)20:00][編號573][單場+場中]

皇家西班牙人的中國籍前鋒武磊早前確診新冠肺炎，雖然目前已經康復也開始參與球隊的訓練，不過他的先發位置已經被於冬季轉會窗時回歸西甲的RaulTOMAS取代，相信武磊在復賽後的第一場比賽會先坐替補席。原來的先發門將DiegoLOPEZ於上一場聯賽領到兩張黃牌被罰下場，所以這場比賽需要停賽，本賽季從沒有在聯賽上陣過的AndresPRIETO應該會出任先發。

阿拉維斯的本土進攻組合JoseluSANMARTIN及LucasPEREZ，這賽季在聯賽合力製造了20個進球，佔全隊進球總數接近7成；可惜JoseluSANMARTIN因為本賽季已經累積了5張黃牌需要停賽，不管會由AleixVIDAL或EdgarMENDEZ來代替，對於阿拉維斯的攻擊力必定會有一定程度的影響。

皇家西班牙人這賽季並沒有特別擴大球員人數，而因為需要顧及到歐霸盃的比賽之下，聯賽成績一落千丈，一直處於積分榜最尾的位置。雖然在冬季的轉會窗找到RaulTOMAS回歸，但皇家西班牙人都沒有太大的起色。本場更有一號門將需要停賽，就算有主場之利也不太樂觀。阿拉維斯本賽季聯賽於客場表現也不太好，勝率極低，再缺少了主力前鋒攻力減弱。兩隊明顯都不在最佳的狀況，再加上復賽的第一場賽事都需要適應，相信進球數不會太多。兩隊最近6次聯賽對賽當中有4次總進球都在1球或以下，而最近4次聯賽交手都一樣1勝2平1敗。

Iago ASPAS 球季暫停之已經打進了9球（圖片來源︰達志影像）

【西甲足球】[比亞雷亞爾@塞爾塔維戈][06/13(六)23:00][編號574][單場+場中]

塞爾塔維戈的西班牙前鋒IagoASPAS雖然在賽季初段遇到進球荒，但在球季暫停之前狀態有回來，目前以已經打進了9球，復賽後將會繼續負責進攻的任務。替補門將SergioCONDE於疫情期間進行了膝部手術本賽季不會再上陣，但應該對塞爾塔維戈的影響不大，先發守門員會由Ruben BLANCO繼續出任。

比亞雷亞爾的首席前鋒GerardMORENO本賽季已經有11個聯賽進球，直到賽季暫停之前的最後一場比賽都有進球，相信復賽後也先發上陣。老將SantiCAZORLAd本賽季也表現回勇，聯賽也已經打進8球，不過復賽的賽程將會比較密集，預料他不會上陣到90分鐘全場。教練JavierCALLEJA於上一場聯賽因不滿判決向而球證作出不當行為而被罰退場，復賽後的第一場比賽就不能在場邊帶隊。

塞爾塔維戈目前處於積分榜的下半段有降級的壓力，不過在賽季暫停之前的5場比賽中取得2勝3平的成積，包括擊敗了排名第三的塞維亞以及打平了排名第二的皇家馬德里，球隊期望復賽後能保持住這股氣勢。比亞雷亞爾積分榜排名中等位置，在聯賽暫停前的3場聯賽全部敗陣；這場在面對需要保級的主隊塞爾塔維本場並沒有什麼優勢，主隊勝出機會較大。兩隊最近3次聯賽對賽塞爾塔維獲得全勝，最近4次聯賽對賽總進球都為4球或以上。

Luis SUAREZ 在於疫情期間已經養傷完畢（圖片來源︰達志影像）

【西甲足球】[巴塞隆納@馬約卡][06/14(日)04:00][編號577][單場+場中]

由皇家馬德里借用的的日籍前鋒久保建英在馬約卡內開始被受重用，表現亦有進步，最近的3場比賽已取得2進球，當中包括對上艾伊巴打進的1球，幫助球馬約卡取得十分重要3分，預計復賽後會繼續先發上陣，打上側翼的位置。另一前鋒AnteBUDIMIR本賽季亦已經有9個球聯賽進球。

聯賽暫停也有球隊受惠，巴塞隆納前鋒LuisSUAREZ在這段時間已經傷癒，復賽後可跟Lionel MESSI以及Antoine GRIEZMANN組成攻擊三叉戟組合，這個組合目前已經攻進了38個聯賽進球。防守方面目前有ClementLENGLET需要停賽，另外SamuelUMTITI以及NelsonSEMEDO之前的受傷頻繁，在復賽後的賽程比較密集的情況下後防球員選擇不多，或有機會提升青年軍作備用。

馬約卡雖然在保級區域，不過在比賽暫停之前表現不錯，最近期的4場比賽取得2勝1平1敗；球隊本賽季主場對上強隊的成績也不錯，曾擊敗華倫西亞、比亞雷亞爾以及皇家馬德里，在復賽的第一場比賽也許趁著對手狀態還沒有回復時作出偷襲。巴塞隆納雖然目前處於榜首，但表現看來只屬於一般，客場更打得沒什麼說服力；本賽季作客也曾經失分予中下游的球隊。雙方最近3次聯賽對賽總進球都在5球或以上。

(中時電子報)