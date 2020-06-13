為慶祝警察節，台中太平警分局特別推出「有氧、輕食、養生」等關懷同仁身體健康的系列活動，結合常訓健行、慈濟蔬食日、中醫義診等，員警參與踴躍，一天吸引上百名員警排隊等候義診，還有一名員警說，經中醫把脈後才知道自己過去吃得太過油膩，未來會聽從醫生指示忌口，飲食清淡並多運動。

太平警分局12日特別邀請知名中醫診所中醫師替分局同仁把脈義診，也實地講解養生保健之道，除提醒常見一般肝功能疾病、腸胃不適症況、肥胖、高血壓等症況，希望警察弟兄們不要忽略身體初期的警示功能，一旦有這些症況就要注意，喚起員警對健康的重視。

中醫師表示，警察工作生活作息常常日夜顛倒，常見症狀包括肝臟、胃腸及心血管疾病等問題，建議透過多運動、少吃刺激食物，盡量有充足睡眠，做好自主保健。

聽聞有中醫師來義診，還是平日很難約診的中醫師，許多員警紛紛到場排隊，每個人都有自己想要問的問題，醫療團隊也用心的幫忙量血壓、把脈並提供醫療諮詢，現場還有提供養肝茶等養生飲品，希望透過這次義診能讓辛勞的警察同仁在投入維護治安之餘，也不忘身體保健。

太平警方表示，警察工作性質特殊，24小時不間斷，同仁也因此容易忽略健康，除了直接影響身體、家庭外，也間接影響工作的效率及品質，盼透過本次健康檢查，能即時知道自己身體的相關資訊，喚醒員警對健康的重視。

(中時 )