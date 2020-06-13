有「港湖女神」稱號的立委高嘉瑜，因為問政犀利，加上亮眼外型，讓她擁有高人氣，不過高嘉瑜不只有上述特色，她的「歌喉」也很特別。昨天（12日）她獲邀出席南湖高中的畢業典禮，她在典禮上不免俗又一展歌喉了，今年她獻唱張韶涵的名曲《隱形的翅膀》，再度大走音，引發網友熱烈轉載議論，直呼：「這根本就是高中生畢業前的抗壓性訓練。」

立委高嘉瑜高唱《隱形的翅膀》大走音，南湖高中師生在畢業典禮笑翻天。（圖／翻攝臉書）

立委高嘉瑜高唱《隱形的翅膀》大走音，南湖高中師生在畢業典禮笑翻天。（圖／翻攝臉書）

高嘉瑜事後在臉書上分享她昨天高歌《隱形的翅膀》影片，並提到，她昨天一到現場，就有同學問她今天會不會唱歌，她還說《隱形的翅膀》這首歌，實在很容易走音，她唱了3次表現有些失常，還說有機會要再唱給大家聽，「因為不能只有南湖高中聽到。」

而高嘉瑜的最新高歌影片，也引發網友熱烈回響，有網友直言這根本就是高中生畢業前的抗壓性訓練，「出了校門之後發現，社會上的壓力根本不算什麼了！」；還有人搞笑回應「孩子們聽完妳的歌聲，他們生命中會更堅強的！」、「拜託妳不要再唱了，我很怕妳明年變成第一個因為唱歌而被罷免的政治人物⋯⋯XD」。

高嘉瑜受邀在南湖高中畢業典禮高歌，她不意外走音惹網友笑噴。(擷自高嘉瑜臉書)

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(中時電子報)