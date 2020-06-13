國道南下331.7公里 貨車自撞護欄釀1死1傷 11:282020/06/13 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貨車自撞外側護欄，整台車撞得面目全非。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道仁德區段傳出貨車撞護欄意外，釀1死1傷。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 台南市仁德區國道1號南下331.7里處，13日上午10時許傳出一起貨車自撞外側護欄的意外，1名男子受困車內，另1 名被拋出車外，已經明顯死亡、腦漿外洩，台南市消防局獲報出動3車7人馳援，10點26分抵達現場，10點35分協助駕駛脫困，並將傷者送成大醫院治療，整起事故原因仍待後續國道員警調查處理。 (中時 ) #國道 #10 #台南市 #貨車 #醫院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 醫師人夫沈迷一夜情 醫師妻忍不住怒休夫 - 社會 慶玉山攻頂！他「光屁股坐上石碑」下1個「親下去」 網笑：真香 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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