國道仁德區段傳出貨車撞護欄意外，釀1死1傷。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區國道1號南下331.7里處，13日上午10時許傳出一起貨車自撞外側護欄的意外，1名男子受困車內，另1 名被拋出車外，已經明顯死亡、腦漿外洩，台南市消防局獲報出動3車7人馳援，10點26分抵達現場，10點35分協助駕駛脫困，並將傷者送成大醫院治療，整起事故原因仍待後續國道員警調查處理。

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