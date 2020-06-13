住在國光里的台中市街頭藝人朱明宗，除特別製作了非常可愛的「創意造型汽球」免費贈送給在場的小朋友。（馮惠宜攝）

迎接端午節，台中市南區國光里里長陳雅惠13日邀里內長輩、大朋友、小朋友走出來，一起玩「立蛋」遊戲，號召親子一起來同歡，陳雅惠與市議員邱素貞並準備2000顆粽子，送給社區弱勢家庭，提前過溫馨的端午節。

國光里長陳雅惠表示，迎接端午節，國光里辦公處每年都會舉辦社區包粽子聯歡活動，出動數十位愛心媽媽，加入包粽的行列，是國光里重要的民俗活動之一，去年已連續舉辦第22年。今年雖沒有包粽子活動，她與市議員邱素貞準備了2000顆粽子，除提供參加「立蛋」遊戲民眾外，將分送里內弱勢戶，讓他們感受各界的愛與關懷。

陳雅惠指出，國光里13日在正義街里活動中心前舉辦「立蛋遊戲」，採預約報名方式，現場仍吸引許多人報名參加，主辦單位提供200顆雞蛋，一下子被索取一空，現場加油聲浪不斷，笑聲連連。主辦單位並提供參加民眾肉粽與平安香包，祝福民眾平安一整年。

住在國光里的台中市街頭藝人朱明宗，除特別製作了非常可愛的「創意造型汽球」免費贈送外，現場並指導簡易造型汽球製作，吸引許多小朋友排隊索取，氣氛熱鬧。

市議員邱素貞指出，受疫情影響，許多民眾都避免出門，國光里迎端午，別開生面舉辦「立蛋」遊戲，吸引許多大朋友、小朋友走出戶外，享受親子同歡時光，對於凝聚社區感情，活絡人際關係具正面意義。

(中時 )