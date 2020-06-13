台師大13日舉行108學年度畢業典禮，歡送4145位畢業生，旅居巴黎的台師大講座教授、諾貝爾文學獎得主高行健，及衛生福利部部長陳時中，都錄製畢業演說，祝福畢業生。高行健表示與歐美相較，台灣受害最輕，是政府及國人防疫措施得當，期許畢業生立足台灣、放眼世界，才能開拓視野、承擔使命。

因應疫情，台師大管控畢典進場人數，採學生網路報名，供1200位學生進場，家長可到現場領取實名制號碼牌後入場。以往邀請年輕校友回母校激勵學弟妹，今年改邀請諾貝爾獎得主高行健錄製演說。

高行健表示，疫情重創歐美，他居住的巴黎都成為空寂死城。台灣受害幾乎最輕，相當幸運，且說明台灣社會從政府到醫療衛生和各行各業措施得當。

高行健強調，西方的教育固然開放，但是只教書，而台灣的教育既教書又教怎麼做人。台灣社會看重人情和鄉情，沒有西方那麼多的社會衝突和暴力，相對和諧而溫馨。受過良好教育的新一代的台灣青年，如果能進一步開拓視野，研究東西方的文化與歷史，想必會得出更為新鮮的認知。

近期火紅的「阿中部長」衛福部部長陳時中也受邀錄製短片。他恭喜畢業生邁入人生下一階段，強調不論未來要就業或升學，都要勇敢面對困難，不要忘了初衷，並感謝全國大學生在防疫期間的配合，「因為有優秀的你們配合各種措施，才有今天防疫成果。」

今年台師大也有多位境外生因為疫情無法參加畢業典禮，校方邀請今年畢業的12位中國大陸生、1位香港生共襄盛舉，畢典當天現場連線，讓他們不但可以觀看直播，更能接受現場師長的祝福。

(旺報 )