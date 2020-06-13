「白沙屯媽祖徒步進香」原訂農曆三月出發，今年因新冠肺炎疫情關係暫緩，日前台中大甲媽開始遶境，苗栗縣白沙屯拱天宮13日向媽祖請示徒步進香事宜，確定將辦理徒步遶境活動，並預定6月16日（農曆閏4月25日）下午1點再向媽祖擲筊請示出發日期，進行9天8夜進香活動。

拱天宮指出，今年因情況特殊，針對衛福部目前推行「防疫新生活」，白沙屯拱天宮往北港進香落實防疫相關措施，並請信眾全力配合。

(中時 )