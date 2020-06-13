白沙屯拱天宮確定進香！下周決定出發日期 11:402020/06/13 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白沙屯拱天宮13日向媽祖請示徒步進香期程。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「白沙屯媽祖徒步進香」原訂農曆三月出發，今年因新冠肺炎疫情關係暫緩，日前台中大甲媽開始遶境，苗栗縣白沙屯拱天宮13日向媽祖請示徒步進香事宜，確定將辦理徒步遶境活動，並預定6月16日（農曆閏4月25日）下午1點再向媽祖擲筊請示出發日期，進行9天8夜進香活動。 拱天宮指出，今年因情況特殊，針對衛福部目前推行「防疫新生活」，白沙屯拱天宮往北港進香落實防疫相關措施，並請信眾全力配合。 (中時 ) #進香 #白沙 #拱天宮 #媽祖 #白沙屯拱天宮 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 民進黨慘了？李正皓：罷韓後竟丟一把「槍」給韓國瑜撿 - 政治 許崑源遺孀泣：夫託夢「感謝韓國瑜」做了這件事 ... - 政治 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 罷免黃捷會成功嗎？沈富雄看完民調斷言8字 - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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