黃昆輝教授教育基金會今(13)日舉行記者會，公布全國各縣市教育施政滿意度調查結果，在「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」4項教育指標方面，桃園市、新北市及台南市滿意度均超過75％，台北市則是整體滿意度最低。

黃昆輝教授教育基金會針對全台22縣市20歲以上民眾，就各該縣市「縣市首長重視本縣市教育的情況」、「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」5項教育施政指標進行滿意度調查。

調查採室內電話及手機電話並行，各縣市單獨抽樣執行調查，調查時間為2020年2月11日至4月28日。共完成2萬1597份調查，透過比例估計法，整體樣本具代表性。

在六都當中，桃園市、新北市與台南市受訪者對「縣市首長重視本縣市教育的情況」表示滿意比例超過7成，但台中、台北卻不到6成，高雄市甚至低於5成。非六都縣市受訪者對首長重視本縣市教育滿意度達7成5者有連江縣、花蓮縣、屏東縣，不到6成者則有新竹縣、彰化縣、苗栗縣。

而在「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」4項教育指標整體表現，桃園市、新北市、台南市的總滿意度均高過75％。六都中整體滿意度最低者為臺北市(65.1％)，次低者為高雄(66.3％)。

非六都的台灣本島縣市，在四項教育指標整體表現，以臺東縣(77.5％)、屏東縣(77.4％)、花蓮縣(77.2％)整體滿意比例最高，離島馬祖(81.7％)及金門(79.8％)整體滿意比例同樣也偏高。非六都縣市的四項教育指標整體滿意度不及7成者，分別為苗栗縣(67.7％)、新竹縣(69.9％)。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝在致詞時提到，規畫這項民調的緣起，是以國民教育為主題。國民教育的目標在培養公民基本素養和能力，也是高等教育發展的基礎，其影響國家競爭力與整體發展至鉅。

黃昆輝表示，目前我國國民教育陷於改革停滯不前，教育品質逐漸下降之勢，主政者與國人不能不深加檢討。因此推出這次民調，期能激發社會大眾對教育的重視，進而促請地方首長與教育主管能更關心教育，並秉持教育專業精神，推動國民教育的改革與發展。

(旺報 )