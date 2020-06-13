即使身在奪冠希望濃厚的公鹿隊，控衛喬治希爾(George Hill)仍然對復賽有猶豫，他的身體已準備好，但是心理還沒走出黑人同胞佛洛伊德(George Floyd)枉死的悲劇。「若我沒籃球天賦，我的下場大概就跟佛洛伊德一樣了。」

希爾對美媒ESPN說：「我認為現在發生的事比籃球比賽更重要。我親眼見過警察暴力，我看過我一個表親在路邊躺了1個半小時，才有另一個警察趕到。(佛洛伊德事件)傷得我很深，我的小孩是混血兒，我畢生都要為此擔憂。」

NBA的跨種族婚姻很常見，希爾的妻子是拉美裔，他們的孩子都有非洲裔的小捲髮。希爾嘆息說：「我只能自己保護自己，我不能指望他們(警察)保護我，他們才不在乎我們。用膝蓋壓著一個人的脖子長達8分46秒，臉上還掛著微笑，這樣的人已經不是人了。400年來，警察從不是我們的保母。」

湖人球星詹姆斯(LeBron James)也有類似的感嘆，「若我不會打球，我可能就去混幫派了。」他前年33歲時曾說：「我很幸運，在我經歷的那個環境，很少人能活過18歲。」即使功成名就，詹姆斯家中仍會遭到仇視非裔的惡徒破壞。

不過近百年來美國也有明顯的改變，至少非裔美國人多了一些出路，有機會藉由體育競賽改善生活環境。韋德(Dwyane Wade)說過就是籃球幫助他遠離毒品與幫派，成功帶他脫離險惡的街頭。

(中時電子報)