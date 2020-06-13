屬區域排水系統的崙背大排，這幾年因畜牧廢水汙染，附近民眾苦不堪言。（周麗蘭攝）

雲林農田水利會今年底開始不提供畜牧場搭排放流水，雲林縣畜牧場有3103家，仰賴水利溝排水的畜牧場很著急，雲林縣府農業處表示，年初迄今有20多家業者陳情，目前輔導業者沼渣、沼液分離再利用，或符合放流水標準接管排入區域排水系統。

縣議員王秋足關切雲林縣畜牧業創造每年數百億產值，但也帶來排放困擾，今年底水利會將不再提供搭排，希望縣府好好輔導，農業處也必須有明確管理辦法 。

農業處長魏勝德指出，今年初有20多家畜牧業者陳情農田水利會不提供搭排廢水，目前一一個別輔導，做法有兩種，一是使廢水蓄存在畜牧場內，沼渣、沼液分離後灌溉農田；二是讓合乎放流水標準的廢水開挖管線引到區域排水，管線如需經過馬路，農業處協助申請路權開挖。

魏勝德表示，縣府自去年（2019年）已向農委會爭取6000多萬元經費輔導畜牧場汙染防治、再利用，包括除臭機、固液分離機等9種，同時也請示農委會農田水利處，能否延緩畜牧場停止搭排的政策。

魏勝德強調，需要協助的畜牧場請洽縣府，農業處願一場一場幫忙，進行個案輔導。

雲林縣到今年（2020年）五月為止有3103家雞、鴨、鵝、豬等畜牧場，自2015年起迄今有新建509家、擴建96家，雲林縣養豬、養雞數量全國排名第一；養鵝、養鴨是第二和第三名。

(中時 )