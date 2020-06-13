隨著新冠肺炎疫情趨緩，各縣市政府力拼國內旅遊商機，馬祖四鄉五島擁有優美的海岸線，但「海漂垃圾」卻讓海岸線蒙上陰影。連江縣環境資源局長張壽華表示，海漂垃圾多來自於大陸，去年約清理600噸垃圾，會透過兩岸溝通管道持續加強改善。

縣議員陳玉發於議會質詢時表示，北竿海漂垃圾多年來無解，甚至會影響塘后道沙灘景觀，不僅增加清潔人員工作負擔，更會影響到遊客觀感，建議縣府在物力、人力上增加資源，甚至用攔截索等方式，徹底解決海漂垃圾問題。

張壽華表示，垃圾多來自於大陸閩江口、沿岸的養殖區，以漁具、保麗龍、木竹類及家用垃圾為大宗，今年受新冠肺炎疫情影響，家用垃圾減少許多，木竹類垃圾清運上岸後，會經過粉碎、再製等程序，最後製作成堆肥再利用，避免破壞環境。

另外，保麗龍則會經過熱溶解後掩埋，金門、澎湖已引進熱溶解新機器，縣府還在評估中。張壽華提及，近年來持續與大陸溝通、交換意見，大陸著手進行漁具改善、減少一次性漁具，另外，大陸已開始推廣社區資源回收作業，利用支付系統鼓勵民眾分類回收。

張壽華說，中央政府推出「向海致敬」計畫，馬祖國家風景區管理處有申請約3900萬經費，另外還有港務處申請的經費，縣府都會與相關單位進一步討論，維護海岸線。

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(中時電子報)