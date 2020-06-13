桃園市議員王浩宇近日風波不斷，昨日又自稱服務處收到2顆子彈，以及被要求「留點口德」紙條，信封真假也在網路上引發熱烈討論。前年被王浩宇指控涉毒的時代力量林姓黨工就在自己的臉書表示，警方應立即調查是否為自導自演的假事件，「有人收件者會寫在左邊？」，更氣憤飆粗口，怒罵「X你娘」。

王浩宇前年爆料先是在臉書影射「某黨黨工」持有迷幻藥被查獲，而後又到立法院召開記者會，控訴時代力量黨工擁有大量毒郵票，更涉及運毒、販毒，但林姓男子尿液快篩無毒品反應，最終獲得不起訴處分，林男怒告王浩宇，全案被認定為烏龍爆料，王浩宇得登報道歉並賠錢。

王浩宇昨天在臉書自稱，服務處收到2顆子彈以及「留點口德」紙條，他受訪時影射紙條是藍營攻擊者所寄，更以受害者身分表示「相信多數討厭他的人及韓粉都是理性的」，「希望不要因為少數人讓台灣民主蒙羞」。

但該信封真假也在網路上引發熱烈討論，林姓黨工便要求警方徹查，懷疑這是王浩宇為製造社會恐慌而捏造的假事件，「有人收件者會寫在左邊？」更怒罵「王浩宇收到來路不明的子彈包裹就叫做被害者，我收到來路不明的毒品包裹就叫做持有大量毒品的毒販」，氣的飆罵「X你娘。」

也有不少網友認為這子彈事件為王浩宇自導自演，陰謀論在網路上迅速延燒，王浩宇則於昨日晚間發文，表示此說法嚴重影響其名譽，已針對PTT、臉書等103篇貼文蒐證，更將在委請律師蒐集證據後提告。

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(中時電子報)