中選會昨天公告前高雄市長韓國瑜罷免案結果，並宣布8月15日舉行事長補選投票，國民黨批評，中選會已成為補選國家隊，刻意為民進黨量身訂做，壓縮在野黨準備時間；民眾黨主席柯文哲今受訪也說，這叫行政優勢。對此，民進黨立委鍾佳濱、何志偉反批，罷免案已經醞釀許久，面對可能的變局各政黨應該要有所因應，但在野黨不願意事前準備，等到事情發生才喊準備時間不夠，呼籲尊重高雄市民的決定，並依法令盡快完成市長補選

鍾佳濱指出，罷免案醞釀許久，各政黨應該隊於結果有所準備及因應，而且罷免案一直在推進過程中，各政黨面對政治變局不能一廂情願，等待結果出爐才開始準備，顯然國民黨不希望看到罷免案通過的結果，所以不願意提前準備，等到事情發生才抱怨補選時程太短。

民眾黨立委蔡壁如日前拋出藍白合作共推無黨籍人選的想法，如今藍白有志一同批評補選時程太倉促，何志偉說，現在態勢很清楚，國民黨跟民眾黨結合成「國眾黨」，雙方在很多議題上面合作、倡議，但補選時程有一定的法令規定期限內要完成，呼籲國民黨跟民眾黨好好尊重民意。

何志偉強調，盡快辦理補選用民意產生市長，這才是尊重市民，沒有誰配合誰的問題，一切依法行政，而且在罷免期間，每個政黨早該為任何事情做好準備，與其質疑補選時程，不如盡快準備人選比較重要。

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(中時 )