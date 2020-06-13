衛生福利部健康保險署因自付差額醫材新制訂定上限引發爭議，醫界反彈聲浪大，中華民國心律醫學會植入式心臟儀器委員會主委林圀宏說，3月26日出席衛福部舉辦的專家諮詢會議，即明確反對健保署訂定單一上限，並建議應依照功能區分高、中、低組別、上限，但健保署未聽取意見，且下午衛福部開會，卻未邀中華民國心律醫學會，他期望衛福部能廣納意見。

林圀宏解釋，他3月26日代表中華民國心律醫學會節律器委員會，出席專家諮詢會議，即反對健保署只訂定單一上限，他建議依照功能分為高、中、低3個組別、3個上限，當時健保署回應以他們專業度難以區分，因此他還依照健保署要求，分類後回報，但健保署沒有聽取意見。

衛福部13日下午再度開會，但中華民國心律醫學會卻沒被邀請，林圀宏也質疑「難道有不同意見的，都被排除在外？」林圀宏進一步指出，心臟節律器有20種，費用從2萬到8萬不等，按照健保署的自費負擔上限估算，天花板價格不管管功能、品質、蓄電量等，全部都是4萬多的上限，會造成劣幣驅逐良幣的下場。

林圀宏說，若因天花板價格問題，導致高品質醫材依照成本考量退出台灣市場，病患恐會失去較好的治療，也變相鼓勵收費較低的醫材拉高為4萬多元，讓患者以較高的價格、用較為低階的醫材。

林圀宏認為，健保署應依據20種不同節律器，訂出不同自費上限，他說，以節律器而言，健保完全給付比較低價的醫材，必須每3-6個月到醫院回診檢查，但是，若使用高端節律器，可以透過雲端或APP，所有資訊傳給醫師，不用到醫院，醫師可掌握最新訊息。

前衛生署長楊志良力挺新制，並說如果有醫師認為專業度高、可收更多費用「脫離健保、自行開業就好」，林圀宏抨擊此為「非常不恰當的說法」，他也說，醫師不會因為健保自付差額醫材費愈高就賺愈多，醫師在現行健保制度下只有領取固定手術費，健保自付差額醫材費跟醫師薪資完全沒有關係。

(中時 )