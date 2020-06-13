健保署日前宣布針對健保8類醫療特材差額給付訂上限金額，為民眾看緊荷包，卻引起民眾和醫界反彈。有網友發現，先前健保署討論相關議題時，竟然沒找心臟科，還直批這根本就是犧牲全台人民健康的大騙局。

有一名網友在PTT上表示，這次醫材風暴所牽扯的8大類醫材其中有5類跟心臟科相關，不管是冠狀動脈支架、周邊血管支架，還是心臟節律器，都是用來治療心血管疾病的重要醫材。對於健保署說都有邀請專家出席討論，他貼出一張健保署會議紀錄的照片，指出一個問題，骨科和眼科都出席了，但最重要的心臟科卻沒有！經中時電子報記者了解，發現該照片是來自於健保署的「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議 特材部分第44次（109年5月）會議紀錄」，該文件全文、附件和錄音檔都可以在健保署網站上找到。

原PO對此感到很震驚，並向廣大網友提問，「有沒有救人救命心臟科沒有人出席該會議的八卦？一場圖利保險業，犧牲全台灣人民健康的重大騙局，大家真的要這樣吞下去嗎？」

原PO也指出另一個現象，這次醫界群起反彈，其中包括很多專業與心臟科無關的醫生，例如胸腔科蘇醫師，他薪水根本不會受這些醫材影響，但他們生氣的理由，是因為即使非專科，也知道這些好醫材如果被迫退出台灣的嚴重性。就算不說退出台灣，在齊頭式平等下，議價能力較弱的地區醫院有可能會被大醫學中心消滅，原PO舉例，你買50隻支架，跟長庚買1000隻，成本怎麼可能一樣，以前還可以靠讓病患自費多一樣來平衡，現在最簡單的成本控管方式就是別買，並直言以後的醫療品質差距只會越來越大。

網友們則回應，「陳時中是不是有大頭症了阿？農藥跟這個都硬幹欸」、「術業有專攻，陳時中還是別碰市場經濟」、「以為靠陳時中背書可以服人，推他出來擋子彈喔？」、「是不是有人故意要打陳時中」。

網友在PTT上爆料，健保署討論醫材議題未找心臟科專家列席。(取自PTT)

網友在PTT上貼出健保署會議紀錄。(取自PTT)

(中時電子報)