李妍憬上個月過35歲生日前夕，開直播吐露想不開的念頭，引起外界關注，警方也上門關切。她隨後坦言自己長年受憂鬱症困擾，前陣子情緒不穩定，事後她也發文道歉，好友以「大便理論」開導她，對方說：「如果妳沾到大便會不會想把它清掉？一些不好的想法就像大便一樣，你為什麼要讓大便留在你身上？」不僅讓她當頭棒喝，也邀她直播賣衣做公益，所得全數將捐給憂鬱症相關單位。

曾是選美佳麗出身的李妍憬，因與小黃司機糾紛影響形象，隨後將演藝重心轉往大陸，在大陸工作期間，她毫無節制食量，不僅不運動，不出門，餐餐叫外送，回台後，更因懷念家鄉味，一天爆吃6餐，身材走樣飄嬸味。身旁好友看不下去，拉她去躺爆汗岩盤浴，結束後，現場有提供茶葉蛋，她又嘴饞照吃不誤，讓朋友大傻眼。

李妍憬食量大，一餐可以吃一份泡菜豬肉鍋加上一份辣炒泡菜豬肉，宵夜大吃滷肉飯、滷味、土魠魚羹、碗糕，有時與朋友聚會到半夜，還會再點全糖手搖飲、炸雞、pizza吃。她說，「吃東西真的很療癒，是我消除壓力的方式。」因此她回台後身形暴肥，肚子像懷孕6個月大，旁人看她食量之大，開玩笑說：「還以為妳還在發育。」

不過，她近來因工作開始瘦身，一天控制只吃三餐，戒吃宵夜，搭配輔助食品，成功減重7公斤，從62公斤減至55公斤。李妍憬說，自己本來就容易忽胖忽瘦，只要一少吃很快就可以瘦下來，所以家裡從S到L尺寸的褲子都有。

35歲的她目前仍單身，喜歡有幽默感、責任感、外型順眼的男生。先前有好友介紹對象給她，背景不錯，但因為對方不吃蔥，她考慮到未來結婚，若另一半不吃蔥，煮飯很難煮，加上個性聊不來，最後不了了之。她最近也考慮凍卵，但苦無廠商支持，未來若沒有遇到不錯的對象，她說自己一個人也很好。

李妍憬坦言自己身材忽胖忽瘦。（讀者提供）

李妍憬食量大一天可吃六餐。（讀者提供）

李妍憬回歸正常食量搭配輔助食品變回苗條身材。（日夜塑崩提供）

李妍憬曾是選美佳麗。（日夜塑崩提供）

(中時 )