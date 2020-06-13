「養老鼠、咬布袋」滕喆庠及陳文杰兩人原一同在某清潔公司任職，但兩人心生歹念、裡應外合密謀犯罪，另成立新公司回頭搶老東家客戶，還甚至指派原公司員工來完成業務，不法所得超過25萬元，原公司向警方舉報，檢警偵辦後，以涉犯背信及業務侵占等罪將滕男及陳男提起公訴，以免惡行擴大危害他人。

檢方調查，滕男任職原公司擔任清潔部門業務主任一職長達三年，並負責人員招募和工程器具購買等事項，滕男則藉機招募高中好友陳男進公司，後兩人則秘謀犯罪。

其中，陳男先行離職後，在106年6月成立與原公司相同業務範圍的齊欣實業公司接案，陳也擔任負責人。且陳與滕合作利用原公司的人力及器具等資源承做清潔工程，但所得都被陳男收取，光106年7月中至9月中短短兩個月期間，齊欣就從原本公司客戶承攬基隆港務分公司的廢棄物清運及搬遷工程等五件，金額更高達25萬5千餘元。陳並將所得一成分給滕作為報酬，造成原公司嚴重損失。

此事後來因其他離職工人看不下去，向原公司密告後，原公司向警方報案，才揭發此等惡質情事，後還發現滕男竟也將原公司的筆電帶至齊欣實業的辦公室使用。

檢方指出，滕男所為犯刑法第336條第2項之業務侵占及第342條第1項之背信等罪嫌，另外，陳男則犯刑法第342條之背信罪嫌，並且兩人的背信行為在時間及空間上都有密切關聯，應為接續犯，對此，檢方以刑事訴訟法第251條第1項對兩人提起公訴，以免這類五鬼搬運的惡行會繼續危害更多企業。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)