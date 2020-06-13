新北市25歲潘姓男子，昨日晚間騎機車行經淡水淡金路，疑因搶用車道而與21歲范姓重機騎士爆發行車糾紛，雙方在路邊發生口角，潘男竟持辣椒水噴灑范男，范男友人連忙制止並報警，拍攝潘男口齒不清、瘋狂嗆人的模樣，並將影片放上網路，指潘男「吃壞掉了」，其無賴行徑也引發網友撻伐。

潘男與范男因行車糾紛而起衝突，潘男竟持辣椒水噴灑范男。（圖／翻攝畫面）

警方調查，昨日晚間6時許，潘男與范男同時行經淡水，但潘男在中正東路上時疑似搶用車道，後方騎乘重機的范男因而按喇叭示警，潘男因此心生不滿，在淡金路時將他攔下，雙方因而爆發口角衝突。

但雙方講沒2句話，潘男就拿出辣椒水噴向范男，范男遭攻擊痛苦的蹲倒在地，其友人見狀連忙拿清水給范男清洗眼睛並報警，友人上前理論，潘男卻口齒不清的怒嗆「現在是怎樣」、「警察快叫來啊」、「騎這種車有比較兇嗎」，講述犯案過程時更邏輯不通，還叼著菸不時抖動身體。

警方到場後將雙方帶回派出所並告知權益，雙方表示暫不提出告訴，全案依《社維法》和違反《道路交通管理處罰條例》送辦，將調閱監視器釐清責任後依法告發，但潘男行徑也被放上網路，網友紛紛指稱他「吃錯藥了」，認為其聲音動作十分詭異，無賴行徑也引發網友撻伐。

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(中時電子報)