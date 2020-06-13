川普政府中一向以鷹派形象聞名的國務卿蓬佩奧近數月以來與陸砲轟連連，從爭議已久的華為問題，到近期的疫情、新疆人權以及香港問題，多此與陸針鋒相對。不過據外媒透露，蓬佩奧已悄悄計畫準備夏威夷與陸官員見面，在近期美陸關係陷入僵局之際，特別吸引外界關注。

據美國政治新聞網站「Politico」12日引述兩名不具名且未經授權對外發言消息人士報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）的與陸官員的會面行程雖然尚未最終拍板定案，但若成行，將是北京推出港版國安法以防止香港動亂後，美國務卿首次與陸方會面。當時在陸推出港版國安法後，蓬佩奧立刻開出第一槍，向國會指出香港已不再享有高度自治地位，讓川普於上月30日宣布終結香港特殊地位。

報導指出，在蓬佩奧的帶領下，美陸關係已來到新的低點。自新冠疫情蔓延全球以來，蓬佩奧一直抨擊陸方隱瞞疫情才導致全球防疫錯失良機，先前也曾指責病毒就是出於武漢的實驗室。而總統川普也將主打「反陸牌」作為競選主軸之一，這也讓川普政府更加大力責備陸防疫問題，甚至揚言可能終止與大陸的關係。

對於蓬佩奧屢次「甩鍋」，將疫情責任全指向大陸，陸官媒先前也罕見直接砲轟蓬佩奧，稱他將在中情局期間「撒謊、欺騙、偷竊」帶入美國外交，散播「政治病毒」，還批評他「背負四宗罪」、「突破做人底線」，甚至稱其為「美國外交的羞辱與不幸」等字眼抨擊。

(中時電子報)