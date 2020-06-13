台中市1名3C賣場張姓業務員，前年3月幫一名陳姓女客戶維修筆記型電腦時，赫然裡面存有性愛影片，隨即偷偷複製到自己的隨身碟內，陳女發現遭人下載，嚇得趕緊前往警局報案，對張男求償150萬，由於張男無力負擔，導致雙方和解破局，台中地院遂依妨害電腦使用罪，將他判刑3月。

檢警調查，陳女前年3月29日下午帶電腦到一家賣場維修，由張男負責修理，張男請他提供iCloud帳號密碼，並利用電腦登入後，赫然發現裡面存有她的性愛影片，張男維修到深夜仍未完成，陳女只好先將電腦攜回。

隔天下午時分，陳女再次攜帶電腦到賣場，張男趁機要求她輸入iCloud帳號密碼後，並將裡面的5段性愛影片，下載複製到自己隨身碟內，再將檔案從「下載」資料夾中刪除；陳女4月2日檢視「資源回收桶」資料夾，驚見自己的5段性愛影片，始知檔案遭人下載，嚇得趕緊報案並提告，警方持票前往張男住處搜索，當場查扣存有影片的隨身碟。

法官認為，張男身為電子賣場員工，竟趁維修電腦之機會，逕自下載陳女的性愛影片，導致陳女處在影片可能外流的恐懼中，考量犯後坦承犯行，遂依妨害電腦使用罪，將他判刑3月。

(中時電子報)