北京市豐台區新發地市場再現新冠疫情，豐台區代區長初軍威今日在北京新冠疫情防控工作發布會上表示，6月12日0時至24時，豐台區共報告5例新冠肺炎確診病例。市、區衛生健康委立即對病例進行調查追溯，病例行動軌跡涉及新發地市場部分商戶，豐台區迅速啟動戰時機制，成立現場指揮部，對新發地市場及周邊社區採取封閉管理措施，現將相關工作開展情況通報如下：

一是暫時關停市場。針對新發地市場人流量大、人員結構複雜、疫情擴散風險大的特點，緊急於6月13日3時起暫時關停市場，調查市場相關人員及外部環境污染現狀，評估感染風險，全面有序進行衛生整治和環境消殺。

二是擴大流調範圍。市區兩級疾控中心圍繞確診病例的活動軌跡，擴大調查範圍，開展病例搜索，確定可能涉及的場所和人員，做好病例的追蹤溯源。目前已摸排豐台區確診病例的密切接觸者139人，全部實施集中隔離。

三是做到應檢盡檢。緊急擴大檢測範圍，對市場人員和環境進行採樣，共採集市場從業人員咽拭子樣本517件，各類物體表面、肉類及肉製品、加工台、清洗池、門把手、垃圾桶等環境樣本1901件。

四是保障必需品供應。調整設置3處蔬菜和水果臨時露天交易區，實行閉環管理，做到「人人測溫、車車消毒、佩戴口罩、有序限流」，確保交易區絕對安全，保障首都市場果蔬供應。

(旺報 )