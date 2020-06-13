全台首座開放的水上樂園馬拉灣，今年適逢20周年，推出第二人銅板價優惠。（王文吉攝）

今年第一位遊客來自新店，全家20多人搶在開園首日入園玩水。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

疫後解封玩水最消暑！麗寶樂園馬拉灣13日宣布正式開園，吸引許多遊客前來感受夏天第一道的清涼浪花。園方搶攻國旅復甦的首波人潮，推出20周年慶活動，即日起至6月底馬拉灣、摩天輪購買全票，第二人只要20元銅板價，預估今年馬拉灣來客上看40至50萬人次。

馬拉灣是台灣最具指標性的水上樂園，一向擁有高人氣，今年率先開園，防疫工作不鬆懈，特別推出「安心玩水五妙招」，以實聯制、保持水中自由有效餘氯量、環境消毒、社交安全距離、水域救生安全等，讓遊客可以在安心的戲水環境中，盡情享受清涼快感。

防疫悶壞了！遊客湧入馬拉灣水上樂園，搶在開園首日玩水。（王文吉攝）

于小姐早上6點多從新店出發，全家20多人搶在開園首日來玩水，成為20周年的第一組遊客。園方特別邀請于小姐擔任開園剪綵嘉賓。來自台中的卓先生說，疫情期間實在悶壞了，終於等到馬拉灣開園，今天一早就與朋友們來排隊，使用第二人20元優惠，相當划算。

麗寶樂園園長王永豪表示，為迎接馬拉灣20歲生日，將舉辦水戰成年禮、大海嘯驚喜彩球、浪漫島嶼婚禮等慶祝活動，並推出「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀，呈現馬拉族熱情、歡樂的豐收嘉年華，以及經典的電音泡泡趴、抖抖橋、人體龍舟大賽等，精采可期。

全台首座開放的水上樂園馬拉灣，今年適逢20周年，推出第二人銅板價優惠。（王文吉攝）

防疫悶壞了！遊客湧入馬拉灣水上樂園，搶在開園首日玩水。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

為打出開園第一波人潮，一口氣推出三項門票優惠，即日起至6月底兩人同行玩馬拉灣或搭摩天輪，第一人購買全票，第二人只要20元；每天中午12點前穿著三片式比基尼或三角泳褲，入園門票只要199元；另外，三鐵警消人員出示相關證件購票，即享水陸樂園二擇一199元，最多4位同行親友享每人門票450元優惠。

(中時 )